In de voortdurende zoektocht naar nieuwe manieren om Formule 1 races in beeld te brengen hebben de Dutch Drone Gods samen met Red Bull een stap in de goede richting gezet. Samen hebben ze de snelste cameradrone ter wereld ontwikkeld. In de podcast Formule 1 Paddockpraat schuiven dronepiloot Ralph Hogenbirk en engineer en piloot Thomas de Koster aan om te praten over het proces en de mogelijkheden voor de toekomst.

Afgelopen februari werd er op het circuit van Silverstone een race gehouden tussen de drone en Max Verstappen. Vanuit de lucht volgden de mannen van Dutch Drone Gods de bolide van de coureur om die op de beste manier in beeld te brengen. Hoe zo’n ronde eraan toe gaat? “Ik vlieg achter Verstappen. Hij focust zich op de bocht die eraan komt en zijn rempunten, en ik pas me aan. Zodra hij begint met remmen, moet ik vol gas terug. En dan moet ik daarna weer zijn snelheid matchen. Ik ben me de hele tijd aan het aanpassen op Max”, vertelt Hogenbirk.

Daarnaast spraken we over de mogelijkheden voor drones tijdens GP-weekenden in de toekomst. “Wat we graag willen is dat we meegaan met een livestream van F1. Dat is misschien niet heel realistisch voor een race direct volgende week. Maar daar willen we wel naartoe werken”, stelt Hogenbrink. De Koster voegt daaraan toe dat het belangrijk is om daarbij veiligheid in acht te nemen. “Ik denk dat het belangrijk is dat onze systemen heel goed getest worden. Dat we weten wat de mogelijkheden ervan zijn. En dat iedereen het er dan mee eens is wat de risico’s zijn.”

