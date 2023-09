Samen met Jan Lammers praten we in deze Formule 1 Paddockpraat Special uitvoerig over de carrière van zijn zoon René Lammers. De jongste telg van de familie werd onlangs Europees kampioen karten en maakt zich op voor de vervolgstap in de Formule 4. We krijgen een mooi kijkje in de keuken van het opleidingstraject van een coureur, uiteraard doorspekt met Lammeriaanse wijsheden.

Wat komt er allemaal bij kijken, zijn er paralellen met de jonge jaren van Max Verstappen en staat hij al op de radar van de F1-teams? Dit en meer in deze aflevering waarbij vanuit de redactie Gerard Bos en Bas Holtkamp aanschuiven. Mis het niet! Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



