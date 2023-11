In de nieuwe Formule 1 Paddockpraat is voormalig F1-coureur Christijan Albers te gast. We bespreken zijn rol als analist bij Viaplay, blikken terug op het huidige seizoen en we hebben het uiteraard over de aanstaande Grand Prix in Las Vegas.

Ook gaat Albers in op zijn misgelopen deal met Honda in de F1, zijn rol als teambaas bij Caterham en wie zou hij eigenlijk naast Max Verstappen plaatsen als hij het voor het zeggen zou hebben bij Red Bull? Dit en meer in de aflevering, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."