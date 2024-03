Vanuit Jeddah praat hoofredacteur André Venema in de podcast Paddockpraat Update ons helemaal bij over de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Wat is de laatste stand van zaken in ‘Horner-gate’, klopt dat het ‘Sulayem-gate’ al aanstaande is, hoe verliepen de eerste vrije trainingen op het Jeddah Corniche Circuit, was er nu alweer gedoe met een putdeksel en wat kunnen we de komende dagen verwachten? Dit en meer in deze update, mis het niet!

