André Venema praat ons vanuit de paddock in Suzuka bij over de eerste dagen van de Grand Prix van Japan. Wat maakt deze race zo speciaal, waarom zijn de Japanse fans zo bijzonder, moet de concurrentie zich weer zorgen maken om Max Verstappen na zijn sterke optreden in de vrije trainingen, en klopt het dat Liam Lawson nog een extra race mag invallen bij AlphaTauri? We bespreken het allemaal in deze update!

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



