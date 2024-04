Samen met hoofdredacteur André Venema bespreken we in deze Paddockpraat Update de eerste dag van het Grand Prix weekend in China. Hoe verliep de eerste vrije training en welke verrassing bracht de sprintkwalificatie? “Lando Norris zag een alles of niets rondje beloond worden met een pole in de sprintrace voor morgen.”

“Dit is de eerste keer dat deze generatie auto’s in China op deze baan rijden”, vertelt Venema. In combinatie met het regenachtige weer zorgde dit voor een interessante vrijdag. Volgens Venema is regen de natuurlijke smaakmaker en zorgde dit voor een bijzondere uitslag. “Ik denk dat Zhou Guanyu en Valtteri Bottas onder normale omstandigheden niet de top 10 hadden gehaald. Dat is ze nu wel gelukt.”

Daarnaast sprak Venema over het aanblijvende gerommel bij Red Bull: “Je ziet en je hoort dat er toch fricties zijn en ik verwacht dat daar nog wel een keer een grotere klapper uit voortkomt.” Dit en meer in de update, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.