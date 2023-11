We schakelen over naar de paddock in São Paulo waar Frank Woestenburg je helemaal bijpraat over de eerste dagen van de Grand Prix van Brazilië. Het Autódromo José Carlos Pace is een echt oldskool circuit en geliefd bij de coureurs en fans. Veilig is het echter niet buiten de hekken van het circuit, weet Frank te melden. Ondanks dat is vandaag het contract tot en met 2030 verlengd waardoor het voorlopig nog op de F1-kalender staat.

Tevens maken we ons op voor de laatste sprintrace van het jaar en de meningen lopen daarover, nog steeds, behoorlijk over uiteen werd duidelijk tijdens de Braziliaanse persconferentie. Krijgen we volgend jaar een andere opzet? Dan hebben we nog het silly season dat aardig is losgebarsten en dan met name over de toekomst van Fernando Alonso. Kortom, genoeg om over te praten deze update, mis het niet! Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."