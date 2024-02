Vanuit Bahrein praten we je in de podcast Paddockpraat Update bij met verslaggever Frank Woestenburg. Nu de eerste vrije trainingen erop zitten is het tijd om de balans op te maken. Welke teams vielen op en welke teams kunnen ons verrassen? Hoe voelde Max Verstapen zich na de vrije training en hoe is de sfeer op en rond het circuit na de uitgelekte berichten van Christian Horner?

“Het is één groot gekkenhuis”, vertelt Woestenburg vanuit het hotel. Hij geeft aan dat normaal gesproken, tijdens de eerste race van het seizoen, alle focus op de nieuwe auto’s ligt. “Iedereen wil weten hoe de teams uit de winter zijn gekomen, wie er kan verassen en hoe de coureurs ervoor staan.” Dit is nu niet het geval is vanwege het gerommel binnen Red Bull. “Het gaat hier al dagen alleen maar over Christian Horner en vandaag is er een nieuwe bom ontploft tijdens de tweede vrije training. Alle WhatsApp-gesprekken van Horner liggen op straat”.

