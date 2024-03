Vanuit het zonnige Melbourne praat verslaggever Gerard Bos je in Paddockpraat Update helemaal bij over de Grand Prix in Australië. Van de feestachtige sfeer op en rond het circuit tot de impact van de crash van Alex Albon tijdens de eerste vrije training.

Daarnaast neemt Gerard ons mee in de gesprekken die hij voerde met onder anderen Max Verstappen, Oscar Piastri en Damon Hill. Samen met Hill had hij het over de situatie van Daniel Ricciardo bij RB. “Formule 1 is net zoals in de natuur, het is eten en gegeten worden. En dat kan bij Ricciardo ook maar zo zijn als hij zich niet verbetert”, aldus Gerard. Dit en meer in deze update, mis het niet!

Beluister de Paddockpraat Update van de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.