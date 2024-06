In deze Paddockpraat Update bespreken we de start van het Grand Prix-weekend in Oostenrijk. Uiteraard komt de pole position van Max Verstappen voor de sprintrace aan bod, maar ook de spanning achter de schermen bij Red Bull wordt besproken. “Er is toch wel weer een klein beerputje opengetrokken”, aldus Bas Holtkamp, onze verslaggever ter plaatse in Oostenrijk.

