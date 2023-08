Vanaf Circuit Zandvoort praten we je in de podcast Formule 1 Paddockpraat helemaal bij over wat er allemaal gebeurde op de vrijdag van de Dutch Grand Prix. Hoe verliepen de eerste vrije trainingen, wat zijn de laatste nieuwtjes uit de paddock en hoe was de sfeer op het circuit? Dit en meer in deze update met Frank Woestenburg en Bas Holtkamp.

Mis het niet: beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, en Google podcast.



