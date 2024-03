De Red Bull RB20 is in handen van Max Verstappen oppermachtig in Bahrein dit weekend. Als deze klinkende zege een voorbode is voor het hele Formule 1-seizoen, dan kan het nog wel eens een lang jaar worden. Maar eigenlijk heeft bijna niemand het erover en gaat vrijwel alle aandacht naar de hele soap rondom Christian Horner. Verslaggever Frank Woestenburg is terplekke en praat je na de race in de podcast helemaal bij vanuit Bahrein.

Beluister de podcast Paddockpraat Update hieronder op onze site of via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube. Vanuit de redactie sluit Bas Holtkamp aan. Mis het niet!