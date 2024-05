Samen met verslaggever Frank Woestenburg bespreken we in deze Paddockpraat Update de start van het Grand Prix weekend in Miami. “Het is één grote show, je waant je in de serie Miami Vice.”

“De sport komt hier wel op de tweede plaats”, beaamt Woestenburg. “Teams en coureurs dossen zich helemaal uit voor deze race en de grootste sterren lopen hier rond”. Ook bespreken we het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull. Wat betekent dit voor het team en de toekomst van Max Verstappen?

Oud-coureur en Viaplay-analist Mike Hezemans sluit vanuit de paddock ook aan in de podcast. Hoe populair is de F1 nou echt in Amerika? En moet Andretti nou wel of niet toetreden tot de koningsklasse van de autosport? Dit en meer in de update, mis het niet!

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.