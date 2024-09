Met verslaggever Frank Woestenburg bespreken in Paddockpraat Update we de eerste dagen van de GP van Azerbeidzjan. Gaat de overstap van Adrian Newey naar Aston Martin voor een aardverschuiving zorgen, maakt Lando Norris door de teamorders bij McLaren nu eindelijk kans op de titel, wat kunnen we verwachten van de Verstappen dit weekend en hoe doen de rookies het in Bakoe? Plus nog een bijzondere strijd om wie de grootste heeft!

