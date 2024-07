In deze Paddockpraat Update bespreken we met verslaggever Bas Holtkamp de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Russell was de snelste op het iconische circuit, maar werd gediskwalificeerd wegens een te lichte wagen. En bij Red Bull blijft de geruchtenmolen rondom Sergio Pérez op volle toeren doordraaien. Gaan we de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen nog terugzien na de zomerstop? Je hoort het allemaal in deze podcast, mis het niet!

Beluister Formule 1 Paddockpraat hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.

Lees hier alles over de GP van België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)