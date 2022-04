Hij moest er flink voor aan de bak, maar dankzij een keurige inhaalrace start Sergio Pérez niet vanaf de zevende, maar de derde plek in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij hoopt dat hij samen met Max Verstappen voor de één-twee kan gaan voor Red Bull.

Het zat Pérez niet mee in de kwalificatie op vrijdag, waar Q3 tweemaal onderbroken werd. Hij kreeg daardoor niet de temperatuur in de banden om een snelle rondetijd te noteren. De Red Bull-coureur begon daardoor vanaf de zevende plek aan de sprintrace, maar lag dankzij een goede start al snel op de vijfde plek. Hij ging vervolgens voorbij aan Kevin Magnussen en Lando Norris om op de derde plek te eindigen. Dat biedt meer perspectief voor de race dan die zevende plek én het levert Pérez zes punten op.

Lees ook: Verstappen troeft Leclerc in slotfase sprintrace af en start vanaf pole in GP Emilia-Romagna

“Het was belangrijk om het kwalificatieresultaat te verzachten, we worstelden dankzij de rode vlaggen om een rondetijd neer te zetten op het moment dat het ertoe deed”, zegt Pérez na de sprintrace. “Vandaag moesten we ons herstellen en we staan er goed bij voor de race morgen.”

Lees ook: Verstappen ondanks slechte start blij met vlekkeloze sprintrace Imola

Met Max Verstappen op de eerste startplek – hij haalde in de slotfase kampioenschapsleider Charles Leclerc in – en Pérez op de derde, zijn er genoeg kansen voor een goed resultaat voor Red Bull. Pérez zet hoog in voor de race. “Het zou ideaal zijn om een één-twee te pakken. Dat zou geweldig zijn voor ons, maar niet voor de Tifosi,” lacht de Mexicaan, “maar we zullen het proberen.”