Sergio Pérez had alles onder controle in Saoedi-Arabië, totdat de safetycar in ronde twintig roet in het eten gooide. De timing van de pitstop zorgde ervoor dat hij terugzakte en uiteindelijk niet eens mee mocht op het podium: “Erg ongelukkig, maar dit hoort bij racen.”

Pérez verraste zaterdag met zijn allereerste poleposition en had de race ook een tijdje onder controle. De safetycar na de crash van Nicholas Latifi zorgde er echter voor dat hij zijn leiding verloor. Hij had namelijk al een ronde ervoor zijn pitstop gemaakt, maar Max Verstappen, Charles Leclerc en Carlos Sainz kregen een gratis pitstop en haalden hem in, al moest hij nog wel de derde plek teruggeven aan Sainz.

“Erg ongelukkig”, noemt Pérez de timing van zijn pitstop net voor de safetycar-fase bij Viaplay. “We leken de race onder controle te hebben na de eerste stint, helaas was het niet genoeg om de race te winnen. Dat is een beetje jammer.”

Pérez weet uiteindelijk ook dat dit soort dagen bij het racen horen. “We wisten dat we ons in deze positie konden bevinden”, geeft hij bij Sky Sports aan. “We wisten dat er een undercut kon komen. Het zag er allemaal goed uit, maar Latifi zette voor mij zijn auto op het verkeerde moment in de muur, maar dit hoort bij racen.”

“Het zal op een dag wel goed komen”, vervolgt Pérez. “Het doet pijn omdat we er alles aan deden om vanaf pole te winnen.” Dat hij vervolgens zijn derde plek moest teruggeven aan Sainz na de herstart, vond hij niet meer dan eerlijk. “Na de VSC kwam ik nog wat in de buurt, maar we hadden gele vlaggen in de laatste ronde, dus remde ik af. Het was een positieve dag voor het team. Max heeft het fantastisch gedaan”, besluit de Mexicaan.