Het had niet veel gescheeld of Sergio Pérez was uitgevallen in de Grand Prix van Miami, onthult Red Bull-teambaas Christian Horner. Een probleem met een sensor op een van de cilinders was de boosdoener voor de Mexicaan, die daardoor in de slotfase niet echt kon aanvallen.

Pérez was in de eerste stint in Miami aan het jagen op Carlos Sainz, toen hij plots op de boordradio meldde dat hij vermogen verloor. Het zorgde voor wat onenigheid op de boordradio, omdat zijn engineer meldde dat de krachtbron in orde was. “Ik verlies vermogen, hoe kun je zeggen dat de motor goed is?”, vroeg Pérez aan de pitmuur. Hij kreeg vervolgens instructies om erger te voorkomen en kon ook doorrijden, maar het scheelde niet veel of hij was uitgevallen.

Lees ook: Horner tevreden: ‘De auto loopt goed, er komen nog wat updates aan’

“Het was erg close,” zegt teambaas Christian Horner. “We moesten de sensoren vervangen om het probleem op te lossen. Dus dat is iets wat we nauw zullen samenwerken met HRC (Honda’s motorafdeling, red.) om het te begrijpen en natuurlijk om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt.”

“Hij had een probleem met een sensor op een van de cilinders,” verklaart Horner de problemen voor Pérez. “De jongens slaagden erin de sensoren te verplaatsen, maar hij verloor waarschijnlijk 20 kilowatt (27 pk, red.) aan vermogen als gevolg daarvan.”

Lees ook: ‘Max Verstappen laat zien dat hij de wereldtitel niet gestolen heeft’

“Zelfs met het voordeel van de nieuwe band, lag hij waarschijnlijk een halve seconde achter op wat de auto kan op de rechte stukken”, voegt Horner toe. “En ik denk dat hij zonder dat waarschijnlijk zelfs tweede zou zijn geworden”, aldus de Red Bull-teambaas.

Pérez zelf baalde ervan, aangezien Red Bull volgens hem net als in Imola een één-twee had kunnen pakken. “We hadden een ongelofelijke pace in de auto, ik zette Carlos onder druk, lette in de eerste stint op mijn banden en toen kwam dit probleem met de motor. Dat is erg jammer. We hadden de snelheid om voor het podium te gaan, ik pushte zo hard mogelijk”, aldus Pérez.