Dit jaar is het 30 jaar geleden dat Ayrton Senna overleed in Imola. De legendarische coureur heeft vele successen bij elkaar gereden, maar moest in 1980 zijn meerdere erkennen in Peter de Bruijn tijdens het WK Karten. “Hij was gewoon een concurrent zoals alle anderen.”

“Ik ben natuurlijk niet de enige die Senna ooit heeft verslagen in de kart, maar dat is wel het WK waar het meest over gesproken wordt. En dat komt omdat hij daar tweede werd, niet omdat ik daar eerste werd”, erkent De Bruijn in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Op dat moment was Senna gewoon een concurrent zoals alle anderen. Jaren later werd hij wereldkampioen in de F1, en dan word je er toch elke keer weer bij betrokken.”

“We hadden best wel goed contact in die tijd als we elkaar zagen op de racedagen. Hij heeft zelfs een keer zijn banden aangeboden omdat hij wist dat hij niet kon winnen vanwege een mindere motor en zag dat mijn merk banden niet het snelste was. Dat was wel tekenend hoe hij was”, herinnert de kartlegende zich. “Zodra hij zijn helm afzette, was het een rustige jongen. Qua rijden was hij agressief en fel, maar niet onsportief. Wel altijd met het mes tussen de tanden.”

De laatste keer

De fatale crash van Senna in Imola in 1994 is nog altijd een gevoelig onderwerp voor De Bruijn. “Daar kijk ik niet meer naar. Ik zat destijds de race te kijken met mijn monteur. Ik zag het gebeuren en ben gelijk weggelopen.” De Nederlander sprak Senna nog een half jaar daarvoor tijdens de Elf Masters in Parijs Bercy. Tijdens deze kartcompetitie, waaraan ook Formule 1-coureurs deelnamen, reden Alain Prost en Senna in 1993 voor het laatst tegen elkaar op de baan. “Senna had net daarvoor zijn stoeltje gepast bij Williams. Op Eurosport werd hij geïnterviewd en ze gooiden me op tv zo voor zijn neus. Ik had hem al lange tijd niet gezien en niet verwacht dat hij me na al die jaren nog herkende. Maar hij riep gelijk: ‘Hey Peter, hoe is het ermee?’. Dat was wel heel apart.”

Ayrton Senna en Alain Prost tijdens de Elf Masters in Parijs Bercy, 19 december 1993. © Motorsport Images

Beluister de podcast Formule 1 Paddockpraat met Peter de Bruijn hierboven op onze site of via Spotify, Apple Podcasts of Google podcast.



