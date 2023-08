In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. Vandaag: de slangenkop van Jordan.

“Jordan was een van de eerste teams die begon met custom painting, geweldige airbrush-creaties zoals de slangenkop en een haaienbek,” steek Van Egmond van wal. “De ‘buzzin’ hornets’ vond ik iets minder mooi, maar wel geslaagd als verkapte tabaksreclame voor Benson & Hedges. Het team had een duidelijke marketingstrategie en zette zich als jong en wild neer, inclusief aantrekkelijke modellen. Daar lag destijds niemand wakker van, maar past niet meer in de hedendaagse cultuur.”

“Dat de schilderwerken zijn verdwenen heeft meer met praktische redenen te maken. Het kost veel tijd om de onderdelen te spuiten en meerdere lagen verf betekent ook meer gewicht, daarom is nu vrijwel alles effen en worden er alleen stickers geplakt.”

Bekijk hier de andere delen van Peters mooiste plaatje.

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine vind je nu in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online en dan heb je jouw exemplaar, met gratis bezorging in heel Nederland, nog voor de Grand Prix binnen! In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!