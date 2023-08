In de rubriek ‘Peters mooiste plaatje’ selecteren we in de zomerperiode de beste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond. Al meer dan 25 jaar reist hij het F1-circus achterna en in al die jaren heeft hij een schat aan archiefmateriaal opgebouwd. Vandaag: vonken in de tunnel.

“Zoals iedereen weet is Singapore een avondrace. Met de huidige kwaliteitscamera’s en hun hoge ISO is fotograferen in slechte lichtomstandigheden geen probleem meer,” begint Van Egmond zijn uitleg. “Mooie bijkomstigheid van fotograferen in het donker is dat vonkende auto’s er nog mooier uitkomen dan bij daglicht.”

“Het werken in Singapore is lastig, vanwege alle hekken rond het circuit. Maar onderweg lopend naar bocht 7 vond ik een gaatje bij de tunnel, laag bij de grond, tussen de betonblokken. Door het lage standpunt had ik al het gevoel dat het beeld er dynamischer uit zou zien dan wanneer ik hier op ooghoogte zou gaan fotograferen. Je komt elk jaar terug en maakt vaak dezelfde foto’s. Daarom ben ik extra tevreden, omdat ik voor mijn gevoel iets ‘nieuws’ heb gemaakt.”

