Oscar Piastri ‘verspeelt’ zaterdag de overwinning in de sprintrace vanaf pole position aan Max Verstappen, maar is een etmaal later op identieke wijze de ster in het hoofdnummer. Na de deceptie in Engeland, hij krijgt er een tijdstraf die hem de zege kost, volgt bij de Grand Prix van België twee weken later de gewenste revanche.

De beste startpositie in de Belgische Grand Prix is, hoe raar het ook klinkt, de tweede. Verstappen bewijst het zaterdag in de sprintrace, Piastri in de voorstelling – die door hevige regenval ruim een uur later dan gepland begint – waar het feitelijk om draait. Beide coureurs scoren door een onweerstaanbare slipstream op het rechte stuk van Kemmel Straight naar Les Combes maximaal vanaf de tweede startplek. Piastri op zaterdag en teamgenoot Lando Norris op zondag kunnen hun perfecte uitgangspositie niet in klinkende munt omzetten.

“Ik wist dat de eerste ronde de beste kans was om de race te winnen”, erkent Piastri, die zijn voorsprong in het WK-klassement op collega Norris vergroot tot zestien punten. “Een goede exit in de eerste bocht was genoeg.” Op Kemmel Straight is de slipstream ook voor hem zo voordelig dat zijn Britse teamgenoot kansloos is. “Daarna kon ik de wedstrijd controleren.”

Tot grote opluchting van de Australiër, want aanvankelijk is hij niet heel blij met de rollende start achter de safety car. Eén kans minder, maar uiteindelijk ontdekt ook Piastri dat de tweede startplek in Spa-Francorchamps goud waard is. “Niet zo’n slechte plek om te starten”, meent hij. “Ik kon Lando redelijk goed volgen, wat later liften op het rechte stuk en de auto op de baan houden. Ik ben eigenlijk best trots op mijn eerste ronde.”

In het verdere verloop van de race creëert Piastri snel een ruime marge op zijn achtervolger(s). Norris gokt bij de overgang van intermediates naar profielloze banden op de harde, de Australiër voor medium. “Een logische beslissing van Lando, ik had in zijn geval hetzelfde gedaan. De medium band was de veiligste keus op dat moment. In de sprintrace hield die het een dag eerder ook goed, ik was ervan overtuigd dat die het tot de finish zou houden.”

Die conclusie blijkt de juiste. Met de wind in de zeilen koerst Piastri zodoende volgende week naar Boedapest voor de laatste Grand Prix voor de zomerstop. Vorig jaar veroverde hij er zijn eerste zege in de Formule 1. “Een leuke baan”, stelt de kampioenschapsleider. “Hopelijk kunnen we het momentum vasthouden, want de snelheid was ook hier enorm goed.”

