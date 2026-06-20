Piero Ferrari houdt vertrouwen in Charles Leclerc, ondanks het feit dat de Monegask voor het eerst sinds 2021 dreigt te verliezen van zijn teamgenoot. Lewis Hamilton won de afgelopen GP van Catalonië in Barcelona en stond al driemaal op het podium namens de Scuderia. Leclerc betreurt ondertussen twee uitvalbeurten op rij. Volgens Piero Ferrari laat de Monegask zich echter niet uit het veld slaan door de aanwezigheid van een sterke teamgenoot.

“Iedereen kan wel eens in een mindere periode terechtkomen”, zei Piero Ferrari – vicevoorzitter van Ferrari en zoon van oprichter Enzo – in een interview met Quotidiano Nazionale. “Ik twijfel niet aan de kwaliteiten van Leclerc; hij heeft ons zoveel gegeven en zal ons nog zoveel meer geven. Het weekend in Spanje werd verstoord door een fout, terwijl hij op koers lag voor pole position. Hij zal zich herstellen.”

‘Leclerc wint binnenkort ook’

Leclerc had in Barcelona lange tijd zicht op een sterk resultaat, maar viel uiteindelijk uit met een probleem aan de stuurbekrachtiging. Hij omschreef zijn weekend als ‘nachtmerrie’ en keek met jaloerse ogen naar het ‘ongelooflijke’ resultaat van zijn teamgenoot.

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Piero Ferrari benadrukt echter dat Leclerc zich niet laat breken door interne concurrentie. “Ik ken Leclerc en hij is niet het type dat het moeilijk heeft, alleen omdat hij een’e zeer sterke teamgenoot heeft. Ja, Hamilton is een rolmodel voor iedereen, maar ik ben ervan overtuigd dat ook Leclerc binnenkort een overwinning zal boeken.” In zijn hele Ferrari-loopbaan is de 28-jarige coureur slechts één keer verslagen door zijn teamgenoot; in 2021 eindigde Carlos Sainz boven hem in het eindklassement. Eerder rekende Leclerc al af met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

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