Ferrari introduceert mogelijk al tijdens de GP van Oostenrijk omvangrijke upgrades aan de SF-26. Volgens bronnen gaat het om een vernieuwde krachtbron, in combinatie met een nieuwe brandstof die samen met partner Shell is ontwikkeld. De Scuderia hoopt daarmee het vermogenstekort ten opzichte van Mercedes te verkleinen. Wel wacht Ferrari nog op officiële goedkeuring van de FIA.

De belangrijkste aanpassingen bevinden zich in het motorblok. Dankzij een nieuwe staallegering in de cilinderkoppen wil Ferrari de bedrijfstemperatuur verder verhogen. In combinatie met de nieuwe Shell-brandstof moet dat leiden tot een efficiëntere verbranding en meer motorvermogen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc kunnen mogelijk al tijdens de aanstaande GP van Oostenrijk over de vernieuwde aandrijflijn beschikken, mits de FIA de upgrades goedkeurt.

De wijzigingen zijn toegestaan onder de ADUO-regeling, die motorfabrikanten die een achterstand hebben op de concurrentie de mogelijkheid biedt om gedurende het seizoen een beperkt aantal prestatieverbeteringen aan de aandrijflijn door te voeren. Tijdens het raceweekend in Monaco maakte de FIA bekend dat Ferrari momenteel over de op twee na krachtigste motor beschikt, achter Red Bull en Mercedes.

Ontwikkelingsstrijd

Hoeveel winst de upgrades daadwerkelijk opleveren, is nog onduidelijk. Wel is bekend dat Ferrari al met een uitzonderlijk hete krachtbron rijdt. De lucht die de intercooler binnenkomt kan temperaturen tot ongeveer 100 graden Celsius bereiken. Volgens de laatste berichten wordt die grens met de nieuwe specificatie verhoogd naar liefst 115 graden. Ter vergelijking: bij de meeste concurrenten ligt de maximale temperatuur tussen de 60 en 70 graden Celsius. Door de hogere temperaturen verloopt de verbranding efficiënter, wat in theorie resulteert in extra vermogen.

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Ferrari zette eerder dit seizoen al een stap vooruit met zijn aerodynamische pakket. De SF-26 genereert veel downforce, iets waar ook de concurrentie voor waarschuwde. Bovendien bleek tijdens de GP van Spanje, die door Hamilton werd gewonnen, dat de Ferrari opvallend weinig last heeft van bandenslijtage. Mercedes was voorafgaand aan het raceweekend in Barcelona nog ongeslagen in 2026, maar zag die reeks door Hamilton ten einde komen. Toch kan Ferrari zich niet uitsluitend richten op de Silberpfeile; ook Red Bull wil tijdens zijn thuisrace een inhaalslag maken met een omvangrijk upgradepakket

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