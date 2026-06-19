Oud-coureur Jacques Villeneuve vergelijkt de recente prestaties van Lewis Hamilton en Charles Leclerc bij Ferrari. De Canadees ziet hoe eerstgenoemde bezig is met een wederopstanding na zijn moeilijke debuutjaar bij de Scuderia, en adviseert Ferrari dan ook om zich volledig op Hamilton te richten in een eventuele titelstrijd: ‘Leclerc ligt behoorlijk ver achter’.

Lewis Hamilton maakte tijdens de GP China al een einde aan zijn lange podiumdroogte bij Ferrari. De wederopstanding van de Brit was helemaal compleet na zijn eerste zege in het Scuderia-rood tijdens de GP Catalonië in Barcelona. De afgelopen drie races presteerde de wereldkampioen dan ook beter dan zijn teamgenoot Charles Leclerc, die op zijn beurt twee uitvalbeurten had in Monaco en Barcelona.

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Volgens oud-coureur Jacques Villeneuve lijkt Hamilton succesvol het team om hem heen te hebben gebouwd; iets wat Leclerc nog niet is gelukt. “Leclerc had de tijd om het team om zich heen op te bouwen, maar dat heeft hij niet gedaan,” vertelde Villeneuve in de F1 Show-podcast. “Bedenk eens: hij kwam bij Ferrari na een matig seizoen bij Sauber en kreeg plotseling een enorm megacontract aangeboden, een contract dat je normaal gesproken alleen als wereldkampioen krijgt. Misschien was het te veel te snel?”

‘Kies voor Lewis’

Volgens Villeneuve was de snelheid van Leclerc op de baan voor Ferrari toen nog genoeg. “Plotseling komt Lewis vorig jaar binnen, die geen geweldig seizoen heeft. Hij heeft het echt moeilijk met de auto, het team; het kost tijd om dit om jezelf heen op te bouwen, dus Leclerc is best tevreden. Hij komt goed voor de dag naast Lewis”, vervolgt de oud-coureur. “Maar op het moment dat Lewis wakker werd, op het moment dat Lewis die auto en dat team tot de zijne maakte en er vol voor ging en geen genade toonde, was Leclerc daar niet op voorbereid.”

Villeneuve adviseert Ferrari dan ook om zich te focussen op Hamilton ten koste van Leclerc. “Lewis weet hoe hij moet winnen, en hij weet wat daarvoor nodig is. En als hij ook maar een kans ruikt, zal hij geen genade tonen,” voegt de Canadees eraan toe. “Ik denk dat hij daar het verschil kan maken. Mercedes bevindt zich op dit moment niet in een positie waarin ze zelfs maar kunnen of mogen kiezen tussen de ene of de andere coureur. Ferrari wel, want Ferrari moet zich op Lewis richten als ze een kleine kans op de titel willen hebben. Deze beslissing is eenvoudig te nemen omdat Leclerc behoorlijk ver achterligt in het kampioenschap.”

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