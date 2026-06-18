Lewis Hamilton is enorm blij met de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi. De Italiaan, die inmiddels al de bijnaam ‘Italiaanse Bono’ draagt, was de vaste waarde aan de pitmuur voor de zevenvoudig wereldkampioen tijdens zijn eerste podiumplaatsen en zege in het Ferrari-rood. Hamilton had voorafgaand aan het seizoen niet zo’n fijne samenwerking met Santi verwacht: “We hadden nog nooit met elkaar gesproken”.

Lewis Hamilton werd tijdens zijn allereerste zege voor Ferrari in Barcelona op het podium vergezeld door zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi. De Italiaan is sinds begin 2026 de vaste waarde aan de pitmuur voor de zevenvoudig wereldkampioen. De goede band tussen Hamilton en Santi vormt een groot contrast met de eerdere samenwerking van de wereldkampioen met Riccardo Adami. Hamilton lag met Adami via de boordradio geregeld in de clinch tijdens zijn eerste jaar in het Ferrari-rood.

‘We kenden elkaar helemaal niet’

Hamilton werd na de podiumceremonie in Barcelona gevraagd naar de samenwerking met Santi, die al de ‘Italiaanse Bono’ wordt genoemd. De bijnaam verwijst naar Hamiltons eerdere jarenlange samenwerking met Peter ‘Bono’ Bonnington bij Mercedes. “Ja, het was geweldig om hem erbij te hebben,” zei de Ferrari-coureur. “Hij was dit jaar een soort invaller, die er meteen vol in dook en zich samen met mij volledig inzette. We kenden elkaar niet, we hadden nog nooit met elkaar gesproken en ik wist eigenlijk helemaal niets over hem. Maar toen we elkaar ontmoetten, klikte het volgens mij meteen.”

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Hamilton vergeleek zijn samenwerking met Santi zelf ook al met zijn succesvolle partnerschap met Bonnington. “Maar het is geweldig om een band te kunnen opbouwen met een andere engineer”, legde hij uit. “Weet je, ik heb dat zo lang gehad en dan raak je dat gevoel een beetje kwijt, omdat Bono nu met Kimi samenwerkt.”

Voor de recente Grand Prix-winnaar was het daarom geweldig om zijn eerst podiumplaats met Santi te kunnen delen. “Hij is wel heel, heel stil. Je merkt dat hij moeite heeft om zijn emoties te uiten. Hij glimlacht alleen maar, en ik geef hem dan van die dikke knuffels, trek hem naar me toe en zeg ‘dank je wel’. Ik denk graag dat dit waarschijnlijk de liefde die hij als monteur heeft weer heeft aangewakkerd, net zoals hij dat voor mij als coureur heeft gedaan.”

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