Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vindt het nog te vroeg om te speculeren over de titelkansen van zijn coureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen nam met zijn zege in Barcelona een flinke hap uit de voorsprong van Andrea Kimi Antonelli in het coureurskampioenschap. Volgens Vasseur maakt één zwaluw echter nog geen zomer: ‘Twee weken geleden kreeg ik nog de opmerking dat alles een ramp was, en nu praten we over het kampioenschap’.

Lewis Hamilton heeft met zijn eerste zege voor Ferrari een flinke slag geslagen in het coureurskampioenschap. Maar liefst 25 WK-punten is de zevenvoudig wereldkampioen ingelopen op huidig kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli. Met name de tifosi hopen dat de wederopstanding van Hamilton die langverwachte wereldtitel voor hun team betekent, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur is het nog veel te vroeg om serieus te spreken over een titelgevecht.

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De Fransman twijfelt dan ook openlijk, zodra hij de vraag krijgt of Hamilton nu meedoet in de titelstrijd. “Twee weken geleden kreeg ik nog de opmerkingen dat alles een ramp was – en nu hebben we het over het wereldkampioenschap”, vertelt Vasseur eerlijk tegen verschillende media.

‘Nog niet nadenken over het kampioenschap’

De teambaas is daarom ook niet van plan om de aanpak voor de aankomende races drastisch te veranderen. “De aanpak is om naar Oostenrijk te gaan met precies dezelfde instelling als ik in Barcelona had”, onthult Vasseur. “Ik ga niet nadenken over het kampioenschap of mezelf voorstellen dat we nog 25 overwinningen behalen, of wat we zouden kunnen doen om de titel na te jagen. Dat zal ik nooit doen.”

Hoewel Vasseur blij is met de ‘stap vooruit’ die Ferrari al heeft kunnen maken op het gebied van het tempo tijdens de race, waarschuwt hij dat prestaties op het circuit in Barcelona niet langer representatief zijn voor een heel Formule 1-seizoen. “Meestal, misschien wel de afgelopen 25 jaar, zijn we gewend te zeggen dat een goede auto in Barcelona het seizoen zal domineren. Maar ik denk dat het dit seizoen veel meer zal afhangen van het vermogen van alle teams om de auto beter te laten presteren”, concludeert Vasseur.

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