De eerste overwinning van Lewis Hamilton in Ferrari-kleuren is een bijzondere mijlpaal. De Britse vedette had voorafgaand aan de GP van Catalonië in Barcelona al 105 zeges op zijn naam staan, maar zondag volgde die felbegeerde eerste overwinning in het rood. Hamilton combineerde een foutloze driestopstrategie met sterk bandenmanagement en een indrukwekkend racetempo. Dat leidde vanzelfsprekend tot enthousiaste reacties binnen Ferrari, zo ook van voorzitter John Elkann.

Elkann sprak van een bijzonder moment voor het team uit Maranello, dat na een lange periode zonder overwinning eindelijk weer op de hoogste trede van het podium mocht staan. De laatste Ferrari-zege dateerde van 2024, toen Carlos Sainz de GP van Mexico-Stad op zijn naam schreef. “Goed gedaan, Lewis (Hamilton, red.), gefeliciteerd met je eerste geweldige overwinning voor Ferrari”, liet de in Amerika geboren Italiaan weten. “Het is een emotioneel moment en een zeer belangrijk resultaat, dat toebehoort aan het hele team en aan al onze fans.”

Le Mans

Vervolgens richtte hij zijn dankwoord aan de gehele Ferrari-organisatie. “Ik wil iedereen bedanken voor de vastberadenheid, opofferingen en collectieve inzet die ze elke dag met passie en de Ferrari-spirit tonen, zowel op het circuit als in Maranello”, voegde hij eraan toe. “Mijn waardering gaat ook uit naar het andere Ferrari-team, dat de ongelooflijk veeleisende 24 uur van Le Mans met trots, eenheid en grote professionaliteit heeft aangepakt en tot het allerlaatste moment heeft gestreden. Forza Ferrari.” De Scuderia kwam in de Franse endurance-klassieker – die gelijktijdig met de Grand Prix in Barcelona werd verreden – niet verder dan de vijfde plaats.

LEES OOK: Andrea Stella ziet waar McLaren tekortkomt: ‘Ferrari heeft het beste chassis’

Vorig jaar stelde Hamilton de Ferrari-top nog teleur. In zijn debuutseizoen voor de Italiaanse renstal boekte hij niet de gewenste resultaten en was hij meer dan eens kritisch op de auto én op zijn race-ingenieur. Tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports uitte John Elkann indertijd zijn frustratie. “Als we kijken naar het F1-kampioenschap, kunnen we zeggen dat onze monteurs de titel winnen met hun prestaties en alles wat ze tijdens de pitstops klaarspeleen. Als we kijken naar onze ingenieurs, dan lijdt het geen twijfel dat de auto verbeterd is. Maar als we naar de rest kijken, dan is er niets op peil. Voor onze coureurs is het belangrijk dat ze zich concentreren op het racen, en minder praten”, gaf hij hen een veeg uit de pan.

Ferrari-voorzitter John Elkann (Getty Images)

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Catalonië: ons online magazine vanuit Barcelona met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.