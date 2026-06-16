Andrea Stella denkt dat Ferrari momenteel over het beste chassis van de Formule 1 beschikt. De McLaren-teambaas zag de Scuderia in Barcelona een duidelijke stap zetten dankzij een groot upgradepakket, terwijl zijn eigen team volgens hem nog werk te verrichten heeft om de concurrentie voor te blijven. “We willen ervoor zorgen dat de auto race na race beter wordt”, aldus Stella.

Ferrari verscheen tijdens het raceweekend in Barcelona met een aangepaste voorvleugel en neusconstructie, een nieuwe vloer en wijzigingen aan de diffuser en sidepods. De updates moesten zorgen voor meer neerwaartse druk en lijken hun doel te hebben gehaald, want Lewis Hamilton won de Grand Prix van Catalonië. Andrea Stella ziet in dat die upgrades ervoor hebben gezegd dat Ferrari het beste chassis op het moment heeft. “Op een bepaalde manier bevestigde Barcelona signalen die we eigenlijk al zagen. De indicaties wijzen erop dat Ferrari op dit moment de auto met het beste chassis heeft”, vertelde Stella in Barcelona.

LEES OOK: Isack Hadjar kritisch op startprocedure Red Bull: ‘Ik ben geen computer’

‘Al onze aandacht’

Volgens Stella ligt de grootste uitdaging voor McLaren momenteel in de medium- en langzame bochten. Hoewel de Britse renstal competitief is in de snelle secties, ziet de Italiaan dat er over een volledige ronde nog winst te behalen valt. “Over het geheel genomen komen we grip tekort in de medium speed- en langzame bochten. De signalen zijn heel duidelijk. We moeten meer aerodynamische grip aan de auto toevoegen en de banden beter benutten, ook in de kwalificatie”, aldus Stella.

De McLaren-teambaas benadrukt dat de focus daarom volledig ligt op de verdere ontwikkeling van de auto. Toch verwacht hij dat Ferrari ook tijdens de Grand Prix van Oostenrijk een belangrijke rol kan spelen. “We willen ervoor zorgen dat de auto race na race beter wordt. Daar ligt momenteel al onze aandacht. Ik denk dat Ferrari de snelste auto in de bochten blijft hebben, maar Mercedes heeft waarschijnlijk nog altijd de beste bolide over één ronde als je zowel het chassis als de krachtbron meeneemt”, besloot Stella.

NU ONLINE: 45 pagina’s Racespecial GP Catalonië: ons online magazine vanuit Barcelona met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.