Pirelli komt met een nieuw type achterbanden voor de Formule 1, deze zullen volgende week vrijdag getest worden op de Red Bull Ring en bij succes met directe ingang worden ingevoerd.

Er is sinds de klapbanden van Lance Stroll en Max Verstappen in Bakoe veel te doen geweest om het Italiaanse rubber. Pirelli weet de klapbanden aan afwijkende bandenspanningen tijdens de race, iets waarvan Pirelli-topman Mario Isola zei geen invloed op te hebben. Red Bull hielden zich aan de voorgeschreven aantallen maar hadden volgens Pirelli een truc om deze tijdens de race te laten zakken.

Lees ook: Verstappen heeft niet veel op met uitleg Pirelli voor klapband Bakoe: ‘Beetje vaag’

Maar deze afwijkende spanningen waren van invloed op de structuur aan de binnenkant met uiteindelijk het bandenfalen tot gevolg. Het nieuwe type banden wordt getest op ‘effectiviteit en het verbeteren van de robuustheid’. De stap wordt genomen nu ook bandenspanningen strenger gehandhaafd worden. Vanaf volgend jaar is Pirelli in staat om deze ook tijdens de race te controleren, iets wat nu nog niet mogelijk is.

Volgende week vrijdag krijgt iedere coureur twee sets banden om tijdens de twee sessies te gebruiken. Als daar geen issues uit voortkomen, wordt er vanaf de Britse Grand Prix in juli mee gereden.

Volgens Pirelli zijn er technieken gebruikt om de banden te versterken die oorspronkelijk voor de 2022-banden waren ontwikkeld. De bandenfabrikant denkt hiermee te kunnen garanderen dat banden een langer leven krijgen ondanks de steeds extremere omstandhigheden.

Lees ook: ‘Als Pirelli wegloopt, heeft de Formule 1 een groot probleem’