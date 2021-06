Pirelli ligt (opnieuw) in de vuurlinie na de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll, twee weken geleden in Bakoe. Volgens Graham Watson, teammanager van Alpha Tauri en columnist van FORMULE 1 Magazine, is het Italiaanse rubber elk jaar een paar keer hét gespreksthema. “Mijn angst is: wat gebeurt er als we weer zoiets als in Bakoe krijgen? Wat is dan de uitleg?”

Sebastian Vettel heeft zijn twijfels bij ‘het product’ van Pirelli, de banden, zo bekende hij donderdag aan de vooravond van de Franse GP. Max Verstappen herhaalde na zijn hogesnelheidsklapper in Bakoe dat Pirelli’s uitleg over de oorzaak ‘vaag’ is en de gevolgen van zijn crash een stuk ernstiger hadden kunnen zijn. “Veiligheid van de banden is het allerbelangrijkste”, aldus de Nederlandse leider in het wereldkampioenschap.

In een sessie van drie kwartier beantwoordde Pirelli’s topman Mario Isola donderdagavond vragen van Formule 1-journalisten. De Italiaan weigerde namens de bandenleverancier, zoals verwacht, schuld te bekennen voor de twee hogesnelheidsklappers in Bakoe. Indirect suggereerde hij dat er door de teams mogelijk wordt ‘gespeeld’ met de bandendruk, die van grote invloed is. onzin, stelde Verstappen. “Ze hebben al onze data gekregen.”

De bandensaga is ontaard in een welles-nietes-spelletje. Zo gaat het, vindt Graham Watson, eigenlijk altijd. “Ik zou willen dat banden in Formule 1 een achtergrondverhaal zouden zijn, maar elk jaar weer gaat het hierover, is het weer een gespreksthema. Nu hebben we de incidenten in Bakoe gehad. Wat gebeurt er dan? Er wordt een onderzoek ingesteld, gekeken, geanalyseerd en vervolgens komt er een rondje met verklaringen. Dan is het wachten op het volgende incident en begint alles van voren af aan.”

Graham, je werkt nu ruim een kwart eeuw in de Formule 1. Kun je iets over de evolutie van de banden vertellen?

Watson: “Banden zijn altijd belangrijk geweest, omdat ze het contact van de auto met de weg vormen. Vroeger functioneerden banden eigenlijk net zo als alle andere onderdelen van de auto. Nu is er een heel nieuw niveau van controle en voorbereiding, het is een compleet andere wereld. Wij hebben bij Alpha Tauri per auto één bandentechnicus en daarnaast een bandenengineer.”

“Je hebt tegenwoordig mensen nodig die je volledig kunt vertrouwen en weten wat ze doen. Als iemand een kleine fout maakt, heb je een groot probleem. In het verleden was dat met banden anders. Met een foute bandenpreparatie verloor je wat performance, maar dat zou normaal gesproken nooit tot iets catastrofaals leiden. Wat Pirelli ons nu allemaal met de banden voorschrijft vereist een hoog niveau van kennis en discipline.”

Spelen banden in jouw ogen een te dominante rol in de moderne Formule 1? Gaat het niet te vaak over bandenbeheersing en slijtage?

“In 2011 kwam Pirelli de Formule 1 binnen als enige bandeleverancier. Daardoor hadden we geen ‘bandenoorlog’ meer. Ik vond het tijdperk met Michelin en Bridgestone als leveranciers eerlijk gezegd fantastisch, het tilde de sport naar een hoger niveau. Maar nu is er geen competitie meer, Pirelli heeft niemand om tegen te vechten. Alleen tegen zichzelf. Pirelli moet een ‘standaardproduct’ leveren dat goed is voor Formule 1. Wij spenderen veel tijd en geld om technieken te ontwikkelen om met deze banden te kunnen werken. Hoe je banden gebruikt en ook begrijpt is cruciaal.”

Graham Watson. Motorsport Images

Voorlopig is Pirelli de enige fabrikant die geïnteresseerd is in Formule 1.

“Voor zover ik weet, klopt dat. Daarom moet de Formule 1 ook opletten. Als Pirelli wegloopt, heeft de sport een groot probleem. Er staat veel op het spel, want er is geen opvolger. Waarom er geen andere partijen zijn die interesse hebben? Wat ik begrepen heb uit vergaderingen zien die geen relevantie tussen een Formule 1-band en wat ze aan consumenten proberen te verkopen.”

Is er een oplossing voor de ‘bandensaga’? Het lijkt een oneindig gespreksthema.

“Sinds 2011 zijn banden elk jaar bij één of twee races het belangrijkste gespreksthema. Het lijkt me leuk om dat eens niet te hebben, dat zal voor Pirelli ook gelden. We zijn nu tien jaar verder met Pirelli en hebben nog veel dezelfde issues. Het is voor iedereen prettig als we van dit gespreksonderwerp verlost zouden zijn: teams, coureurs, toeschouwers, de FOM en ook Pirelli.”

Maar?

“Je kunt bijna wachten op een volgend incident. Waar ik persoonlijk bang voor ben: wat gebeurt er als we weer zoiets zoals in Bakoe krijgen? Waar gaan we dan naartoe? Wat is dan de uitleg? Er zit hierover bij de teams veel emotie. Max kon goeie punten pakken op Lewis. En als je die dan op zo’n manier verliest, is dat bitter. En hij heeft daarnaast geluk gehad. Veiligheid is het allerbelangrijkste.”

“Voor de Franse GP gaat de bandendruk iets omhoog. Dan kunnen we met verwachte baantemperaturen van 60 graden in de positie komen dat de banden gaan oververhitten en er meer blaren op komen. Het is een balanceeract: het is zo moeilijk om het juiste window van deze banden te vinden. Het is zonde dat het nu weer over banden gaat, in plaats van over het titelgevecht tussen Max en Lewis. Dát moet het spektakel zijn. Een kampioenschap moet niet beslist worden door banden of externe factoren.”