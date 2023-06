Vanuit Spielberg praat verslaggever André Venema ons bij over het reilen en zeilen rondom de Grand Prix van Oostenrijk die vrijdag begon met de kwalificatie voor de race van zondag.

Het weekend in Spielberg wordt afgewerkt volgens het sprintraceformat, met dus op vrijdag de kwalificatie voor de race op zondag en op zaterdag een geheel losstaand programma met een sprintracekwalificatie en later op de dag de sprintrace zelf. “Ik vind het erg fijn dat er nu eigenlijk elke dag iets op het spel staat”, aldus André vanuit Spielberg. “Het enige wat misschien een minpuntje is, is dat de mensen op zondag de kwalificatie van vrijdag alweer vergeten zijn.”

De gehele podcast is terug te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google podcast, YouTube en via de speler hieronder:



