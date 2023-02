Samen met Marco Zwaneveld en Nelson Valkenburg blikken we terug op het eerste jaar Formule 1 bij Viaplay. We behandelen de hoogte- en dieptepunten, kijken vooruit naar komend seizoen en we onthullen een primeur! Tevens maak je kans op een prachtig boek over Lewis Hamilton. Hoe? Luister snel deze aflevering 😉

