Red Bull en Porsche zouden serieus in gesprek zijn over een motordeal voor 2026, met de aankondiging die mogelijk al in maart te verwachten valt.

Dat bericht het Duitse en doorgaans goed geïnformeerde Motorsport-Total, net als haar gerenommeerde zusterpublicatie Autosport. Volgens bronnen zouden de gesprekken zo vergevorderd zijn dat er alleen nog een definitief ja-woord hoeft te worden gegeven door het hoogste bestuur van de Volkswagen Group waar Porsche onder valt.

‘Kans groter dan ooit’

Dat laatste gebeurt mogelijk al in maart, zo stellen beide publicaties. ‘De kans dat Porsche instapt is groter dan ooit’, kopt Motorsport-Total zelfs. De gesprekken zouden vanuit Red Bull zijn geleid door Helmut Marko, die eerder ook de Honda-deal opzette voor het team. Namens Porsche zou vice-president voor motorsport Fritz Enzinger het voortouw hebben genomen.

Een van de redenen dat Porsche naar verluidt warmloopt voor een deal met Red Bull, is dat het team van Max Verstappen momenteel een eigen motorafdeling opzet in Milton Keynes. Dat biedt immers mogelijkheden om werkzaamheden (en kosten?) te spreiden. Dat de deal om 2026 draait, komt omdat er dan een nieuwe motorformule geïntroduceerd wordt.

En Audi?

Voor Red Bull zou een deal met Porsche zeer gunstig zijn, na het afscheid van Honda eind 2021. Hoewel Honda nog wel tot en met 2025 motoren levert en runt voor Red Bull, doet het dit zonder fabriekssteun. Of de Volkswagen Group ook met een ander merk – zoals Audi – de Formule 1 betreedt, is minder zeker. Volgens Motorsport-Total zijn de gesprekken tussen Audi en McLaren en Williams minder vergevorderd.

