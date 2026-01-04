De Nederlandse Natalie Corsmit is de derde vrouw ooit die als steward in de Formule 1 optreedt. Ze vertelt over haar pad naar de koningsklasse, de kritiek die zij en haar collega’s krijgen te verduren en waarom een vaste pool stewards niet de oplossing is. “Je moet een afstand bewaken.”
PREMIUM: FIA-steward Natalie Corsmit over werken in de Formule 1: ‘Ben vooral heel trots’
Frits van Eldik
Bas Holtkamp
4 januari 2026
