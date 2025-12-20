Zijn vijfde titel op rij bleef uiteindelijk buiten bereik. Daarvoor was het seizoen van Red Bull Racing te wisselvallig. Desondanks zal Max Verstappen de boeken ingaan als de morele winnaar van 2025. Hij was de man die te midden van alle problemen het hoofd koel hield en het lange tijd dolende team bij de hand nam. Een tweegesprek.
PREMIUM: Het grote Max Verstappen-interview: ‘De honger is en blijft er altijd’
Frank Woestenburg
20 december 2025
