Mohammed Ben Sulayem gaat voor een tweede termijn als FIA-voorzitter, ondanks de stevige kritiek op zijn leiderschapsstijl en de soms snoeiharde beschuldigingen. Het laat hem volledig onberoerd, stelt hij. FORMULE 1 Magazine ging op audiëntie bij de minst populaire man uit de paddock. “Serieus, ik lees alle kritiek niet. Ik heb wel betere dingen te doen.”

