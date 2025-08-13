Mohammed Ben Sulayem gaat voor een tweede termijn als FIA-voorzitter, ondanks de stevige kritiek op zijn leiderschapsstijl en de soms snoeiharde beschuldigingen. Het laat hem volledig onberoerd, stelt hij. FORMULE 1 Magazine ging op audiëntie bij de minst populaire man uit de paddock. “Serieus, ik lees alle kritiek niet. Ik heb wel betere dingen te doen.”
PREMIUM: Interview FIA-voorzitter Ben Sulayem: ‘Ik laat alles van me afglijden’
Frank Woestenburg
13 augustus 2025
