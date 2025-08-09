De staatsbegrafenis in de Weense Stephansdom in 2019 illustreert de iconische status van Niki Lauda: Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen Formule 1, entrepreneur en bij leven een legende. Portret van een fenomeen met twee beroemde vrienden. “Hé Niki, kijk eens: ik heb je oor teruggevonden.”
PREMIUM: Niki Lauda, onorthodox en onafhankelijk
Getty Images
André Venema
9 augustus 2025
Gerelateerd nieuws
NU UIT: FORMULE 1 Magazine met vakantie vol zorgen voor Verstappen?
07 augustus 2025 13:45 - Magazine
RaceReport GP Hongarije: Norris zet toon voor de zomer, Verstappen op zoek naar antwoorden
03 augustus 2025 22:35 - GP Hongarije
RaceReport GP België: Piastri kopieert Verstappen in regenchaos op Spa
27 juli 2025 21:49 - GP België