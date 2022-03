De prestaties van de Mercedes W13 zijn volgens teambaas Toto Wolff ’totaal onacceptabel’ en het team ‘kan het zich niet veroorloven’ om nog langer te staan waar het nu staat.

Mercedes was in de negatieve zin een van de grootste verrassingen van de kwalificatie in Saoedi-Arabië. Lewis Hamilton worstelde met de balans van de W13 in Q1 en wist ook voor het eerst sinds Brazilië 2017 niet door te gaan naar Q2. Hij start – omdat Mick Schumacher na zijn zware crash ontbreekt – vanaf de vijftiende plek terwijl George Russell het wel een stuk beter deed, maar de zesde plaats is nog altijd niet waar Mercedes op gehoopt had. Bij teambaas Toto Wolff viel het resultaat dan ook niet goed.

“Ik houd van competitie, daar heb ik altijd van gehouden”, vertelt Wolff. “We hebben een sterke run van acht jaar gehad, maar nu voelt het een beetje als 2013, toen we niet de snelheid hadden om de Red Bulls en de Ferrari’s bij te benen. We bleven vechten en dat is wat we nu ook moeten doen.”

‘Totaal onacceptabel’

Wolff is vervolgens hard over de prestaties van de W13: “Het is zeker totaal onacceptabel waar we nu staan. We zijn het derde team, al is dat soms, zoals vandaag, niet eens het geval. Het is geen optie om nog langer te staan waar we nu staan.”

Dat Hamilton meer worstelde dan Russell, komt door een verandering aan de afstelling na de derde vrije training. Opvallend is dat de zevenvoudig wereldkampioen na die sessie tevreden was met de afstelling, maar het team is alsnog voor een ‘beetje een brutalere’ afstelling gegaan. “Je kunt zien dat er tussen Lewis’ en George’s prestaties geen grote veranderingen in de afstelling zijn geweest.”

“Maar deze waren groot genoeg om dramatische gevolgen te hebben voor de prestaties van de auto, tussen de start in Q1 en het halen van Q3. Daarom is deze auto zo lastig af te stellen. We hadden een achtervleugel met een lagere luchtweerstand, haalden de gurney eraf, maar toch was het niet genoeg om meer luchtweerstand van de auto af te schaven. Maar over het algemeen zou ik zeggen dat dit niet één probleem is. We hebben veel onderdelen die niet werken, die we niet begrijpen, die niet goed genoeg presteren en dit is niet wat we van de auto hadden verwacht”, besluit Wolff.

Foto: Motorsport Images