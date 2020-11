Prijs per punt: welke coureur is het goedkoopst per behaald punt?

Het Franstalige Business Book GP onthulde deze week de salarissen van de F1-coureurs in 2020. Op het bekende internetforum Reddit ging gebruiker u/3dmontdant3s aan de slag met de gegevens en berekende hoe duur elk coureur is per punt dat hij behaalde dit seizoen. Deze berekening houdt natuurlijk geen rekening met de potentie van de auto’s en andere inkomsten en/of kosten die coureurs het team bezorgen.



Pierre Gasly, die in september op Monza zijn eerste Grand Prix ooit wist te winnen, komt als ‘goedkoopste’ coureur uit de vergelijking. De Fransman scoorde voorlopig 63 punten en verdient dit seizoen een miljoen euro. Omgerekend kost Gasly dus 15.873 euro per punt. Op plek twee staat Lando Norris, de Brit kost McLaren iets meer dan 20.000 euro (20.270 euro) per punt.

Lees ook: Hamilton grootverdiener, Giovinazzi onderaan: Hoeveel verdienen de F1-coureurs in 2020?

Van de topteams is Valtteri Bottas ‘het meeste waar voor je geld’, volgens deze berekening alleszins. De Fin staat op plek zeven in de lijst: met een salaris van negen miljoen euro en 197 behaalde punten kost Bottas 45.685 euro per punt. Max Verstappen (16 miljoen euro en 170 punten) kost Red Bull 94.117 euro per punt, zijn teamgenoot Alex Albon (2 miljoen euro en 70 punten) kost het team uit Milton Keynes ‘maar’ 28.571 euro per punt.

Helemaal onderaan de lijst vinden we enkel coureurs van teams uit de staart van het veld. Nicholas Latifi en George Russell wisten nog niet te scoren dit seizoen, zij kosten Williams dus elk 750.000 euro en bezorgden het team voorlopig nul punten. Kevin Magnussen scoorde in Hongarije zijn enige punt van het seizoen. Met een jaarsalaris van 2 miljoen euro betekent dat dat de Deen Haas dus ook 2 miljoen euro per punt kost in 2020. Kimi Raïkkönen (6 miljoen euro en 4 punten) is met 1,5 miljoen euro per punt iets goedkoper.

De volledige ‘waar voor je geld-lijst:



Lees ook: Nieuw contract Hamilton wordt niet voor Abu Dhabi getekend: ‘We willen onszelf niet onder druk zetten’