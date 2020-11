Nieuw contract Hamilton wordt niet voor Abu Dhabi getekend: ‘We willen onszelf niet onder druk zetten’

Nog steeds heeft Lewis Hamilton zijn aflopende contract bij Mercedes niet verlengd en dat terwijl het einde van het seizoen in zicht komt. Volgens Toto Wolff wordt het nieuwe contract niet voor Abu Dhabi getekend. “We gaan onszelf niet onder druk zetten.”

Lewis Hamilton en Mercedes wilden eerst kampioen worden voordat ze over het contract zouden gaan praten. Inmiddels is Mercedes constructeurskampioen geworden en is Hamilton wereldkampioen geworden, maar een nieuw contract is nog steeds niet getekend. De deadline is weer verplaatst, zegt Toto Wolff.

“Het lijkt erop dat het nieuwe contract pas aan het einde van dit kalenderjaar getekend gaat worden”, vertelt Wolff aan RaceFans. “Het is niet dat we geen tijd hebben, we willen onszelf niet onder druk zetten. We tekenen pas een nieuw contract als de druk is verdwenen. Het is af wanneer het af is”, aldus de Oostenrijker.

Dat het zolang duurt betekent niet dat Hamilton twijfelt of hij in de sport wil blijven, zegt de teambaas van Mercedes. “Hij houdt van racen en van de competitie. We hebben gewoon wat meer tijd nodig”, besluit Wolff.

