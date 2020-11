Wolff waarschuwt concurrentie: ‘We gaan het niet rustig aan doen in Bahrein en Abu Dhabi’

Met nog drie races te gaan heeft Mercedes de coureurs- en constructeurstitel al weer binnen, maar dat betekent niet dat de Duitse formatie het nu rustig aan gaat doen.

In Imola werd Mercedes voor de zevende keer op rij constructeurskampioen en in Turkije werd Lewis Hamilton wereldkampioen. Met nog drie races te gaan en beide kampioenschappen op zak kan Mercedes het rustig aan gaan doen, maar dat gaan ze niet doen, zegt teambaas Toto Wolff.

Dat heeft een reden: Valtteri Bottas is nog niet zeker van zijn tweede plaats in het kampioenschap. Theoretisch gezien kan Max Verstappen nog tweede worden, maar dan moet Bottas pech hebben. Het gat is namelijk 27 punten met nog 78 punten te vergeven. Na een teleurstellend verlopen weekend in Turkije wil de Fin zeker terugslaan. “Het was een zwaar weekend voor hem in Istanbul. We weten hoe sterk en gedreven hij is en ik weet zeker dat hij sterker terugkomt”, aldus Wolff.

De eerste en derde vrije training worden aan het begin van de middag verreden, terwijl de tweede vrije training, kwalificatie en de race in de namiddag worden verreden als het langzamerhand koeler wordt en de zon langzaam onder gaat. Dat is een uitdaging voor de teams, stelt de Oostenrijker. “Het is dan lastiger om de auto goed af te stellen”, besluit hij.

