Hamilton over ‘zwakke plek’ van Mercedes: ‘Die hebben we niet meer’

Mercedes is erin geslaagd om de grote zwakte van de manier waarop het Duitse team zijn bolides bouwt, te verhelpen. Dat vertelt Lewis Hamilton aan Autosport. Volgens de wereldkampioen is de Mercedes-auto dit jaar voor het eerst snel in alle soorten bochten. “De problemen die we vorig jaar hadden met het roteren van de auto, hebben we nu niet meer.”

In tegenstelling tot de andere teams op de grid bouwt Mercedes al jaren relatief lange auto’s. Die lengte zorgt ervoor dat het team meer ruimte heeft om de downforce van de bolide te optimaliseren, het nadeel is dat de auto minder wendbaar is in de bochten. Volgens Mercedes is een lange auto het meest geschikt voor de huidige technische reglementen, en dus koos het team uit Brackley ervoor om de afgelopen jaren extra hard te werken om dat gebrek aan wendbaarheid in de bochten te compenseren.

“Omdat het zo’n lange auto is, heeft hij natuurlijk veel downforce, maar is hij niet zo wendbaar als een kortere auto”, vertelt Lewis Hamilton over zijn W11. “Vorig jaar was onze auto goed in bochten met gemiddelde en hoge snelheid, maar hij was vrij slecht in trage bochten. De auto draaide niet zo goed als we zouden willen”, legt de Brit het nadeel van het Mercedes-concept uit aan Autosport.

Dat probleem heeft Mercedes dit jaar opgelost, stelt Hamilton. “Tijdens de wintertesten eerder dit jaar had de auto vergelijkbare eigenschappen. Ik heb het team had een aantal voorstellen voorgelegd over de manier waarop we de auto afstelden, wat dat veranderde. Het is moeilijk om niet teveel te zeggen, maar de problemen die we vorig jaar hadden met het roteren van de auto, die hebben we nu niet meer.”



Volgens Hamilton was de W10, de Mercedes van 2019, erg sterk aan de achterkant van de auto. Dat zorgde voor veel onderstuur, een probleem dat in 2020 opgelost werd. “Door de aero-balans is dat een langdurig proces, je kunt het niet zomaar even veranderen. Zeker tijdens de winter hebben we oplossingen gevonden en de aero-balans meer naar achteren verplaatst. Dat werkt zeker een stuk beter”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

