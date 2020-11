Sainz eens met Verstappen, ‘maar niet iedereen verslaat Hamilton in dezelfde auto’

Max Verstappen zei onlangs dat 90 procent van het veld in een Mercedes een race zou winnen. Carlos Sainz is het met het standpunt van Verstappen eens, maar “niet iedereen kan Hamilton in dezelfde auto verslaan.”

Carlos Sainz is het eens met zijn oud-teamgenoot, maar plaatst er wel een kanttekening bij. “90 procent van het veld verslaat Hamilton niet in dezelfde auto”, stelt de Spanjaard.

“Als je Hamilton weghaalt, kan vrijwel iedereen winnen. Dat zegt voldoende over de huidige staat van de Formule 1, maar Hamilton is wel één van de beste coureurs ooit, ook al rijdt hij in de beste auto”, zegt Sainz in gesprek met Motorsport-total.

“Hij doet af en toe dingen die andere coureurs niet kunnen. Die kwalificatieronde in Oostenrijk, toen hij Bottas op anderhalve seconde zette, dat kunnen maar weinig coureurs. Hamilton is één van de grootste coureurs ooit. Dat kan ik concluderen zonder dat ik zijn teamgenoot ben”, aldus de McLaren-coureur.

