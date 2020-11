Hoe Hamilton en Wolff elkaar pas vonden na het afscheid van Rosberg

Lewis Hamilton en Toto Wolff veroverden sinds hun pad in 2013 kruiste samen zes ‘dubbels’, zes keer de constructeurstitel en de wereldtitel bij de coureurs in hetzelfde jaar. Maar de hechte band die de Brit en de Oostenrijker hebben, ontstond pas na het plotse vertrek van Nico Rosberg in 2016. “We spraken af om voortaan open kaart te spelen met elkaar.”

Toen Toto Wolff in januari 2013 bij Mercedes aankwam, had hij niet meteen affiniteit met Hamilton. Die was veel closer met Niki Lauda, de grote bezieler achter de komst van Hamilton bij Mercedes. Eigenlijk vonden Wolff en Hamilton elkaar pas echt toen Nico Rosberg eind 2016 bij Mercedes vertrok. Tot dan had de moeilijke cohabitatie tussen Rosberg en Hamilton niet alleen de vriendschap tussen de twee coureurs gesloopt, het zorgde ook voor spanning tussen Lewis en zijn teambaas.

Soms lagen ze zelfs op ramkoers, en was het Lauda die de rol van katalysator op zich nam. Toto Wolff beaamde dat toen hij het eerder dit seizoen over zijn hechte band met Hamilton had. “Ik heb tijd nodig gehad met Lewis. Maar als ik er nu op terugblik, dan heeft die onhoudbare spanning waarin seizoen 2016 eindigde eigenlijk de voedingsbodem gelegd voor onze relatie. Vanaf dat moment groeiden Lewis en ik snel naar elkaar toe.”

Toto Wolff zag dat hij moest ingrijpen en had een lang gesprek met Hamilton. Het was voor beide een belangrijk moment: wat tot dan een zuiver professionele relatie was geweest, werd persoonlijk. “We spraken toen af om voortaan open kaart te spelen met elkaar”, vertelde Wolff daar onlangs nog over.

