Hamilton moedigt volgende generaties aan: ‘Of het nu Lando, George of Max is’

Vaak krijgt Lewis Hamilton te horen dat hij zo vaak wint doordat hij de beste auto van het veld heeft. Hij denkt dat hij niet op waarde geschat wordt en belooft dat hij dat niet gaat doen als hij gestopt is. “Ik ga de volgende generaties aanmoedigen. Wie het ook mag zijn.”

Volgens Hamilton krijgt hij van zijn collega’s wel het respect. “De race in Turkije liet zien dat ik respect verdien en dat krijg ik dan ook van mijn collega’s. Zij weten hoe moeilijk het was en zij weten ook dat het niet aan de auto lag”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen in gesprek met Motorsport-total.

Alleen laten ex-coureurs zich minder positief uit over de Brit. Zo vroeg Jacques Villeneuve zich af of Hamilton zou winnen in een Ferrari of Williams. “Schumacher en Hamilton wonnen alleen als ze de beste auto hadden”, stelt de Canadees. Hamilton suggereert dan ook dat hij niet het volledige respect krijgt van ex-coureurs en belooft dat hij dat niet gaat doen als hij gestopt is.

“Ik beloof dat ik de volgende generaties ga aanmoedigen en dan maakt het niet uit of het Lando Norris, George Russell of Max Verstappen is. Ik weet hoe zwaar het is en weet hoe deze wereld werkt”, aldus de Brit.

