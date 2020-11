Button rekent op achtste wereldtitel van Lewis Hamilton in 2021, maar ‘daarna gaat het leuk worden’

In Turkije kroonde Lewis Hamilton zich tot een zevenvoudig wereldkampioen. Zijn landgenoot en oud-teamgenoot Jenson Button rekent erop dat Hamilton volgend jaar geschiedenis schrijft door voor de achtste keer wereldkampioen te worden. “Maar daarna gaat het leuk worden”, voorspelt de wereldkampioen van 2009.

Mercedes domineert sinds 2014 in de Formule 1 en Button rekent erop dat dat volgend jaar niet gaat veranderen. “Het blijft denk ik hetzelfde”, voorspelt de Brit. En daarom verwacht hij ook dat Hamilton in 2021 kampioen wordt. “Hij wil nog een paar keer kampioen worden. Dat weet ik zeker”, zegt Button in gesprek met Sky Sports.

Lees ook: Sainz oneens met Verstappen: ’90 procent van het veld verslaat Hamilton niet in dezelfde auto’

“Coureurs zeggen altijd dat ze niet naar de statistieken kijken, maar uiteindelijk ga je jezelf met Michael Schumacher vergelijken als je eenmaal op gelijke hoogte staat met hem”, vertelt de oud McLaren-coureur.

In 2022 gaat het technische reglement op de schop en zien de auto’s er compleet anders uit. Button hoopt dat Mercedes dan uitgedaagd gaat worden. “De sport heeft het nodig”, stelt Button. “Lewis wil uitgedaagd worden door Max Verstappen, Charles Leclerc en Daniel Ricciardo. Dat is wat de sport ook wil: dat hij ervoor moet vechten”, besluit hij.

Lees ook: Key rekent niet op ‘trage’ 2022-bolides: ‘Ze zullen maar een seconde langzamer zijn’