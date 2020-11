Key rekent niet op ‘trage’ 2022-bolides: ‘Ze zullen maar een seconde langzamer zijn’

In 2022 gaan de technische reglementen op de schop en zullen de auto’s minder neerwaartse druk genereren in de hoop dat er beter geracet kan worden. Ook verwacht men dat de auto’s een stuk langzamer gaan zijn, maar de technisch directeur van McLaren, James Key, rekent erop dat dat wel gaat meevallen. “De auto’s zullen tussen de één en drie seconden langzamer zijn.”

Bij de laatste grote reglementswijziging in 2017 werden de auto’s en banden een stuk breder en werden de auto’s daardoor veel sneller, maar het zorgde er ook voor dat het lastiger werd om wiel-aan-wiel te racen. Door de turbulente en vieze lucht kan je zelfs met DRS amper inhalen.

En dus gaan de reglementen in 2022 weer op de schop in de hoop dat de auto’s langzamer gaan worden en dat er beter geracet kan worden. Men rekent erop dat de bolides tussen de vijf en zeven seconden trager gaan zijn, maar daar denkt James Key anders over.

“Ze gaan zeker langzamer zijn omdat ze minder downforce gaan genereren, maar ik ga er niet van uit dat de auto’s zeven seconden langzamer gaan zijn. Ik reken erop dat de auto’s tussen de één en drie seconden trager gaan zijn”, vertelt Key aan Auto, Motor und Sport.

