Vettel zou geen ‘nee’ zeggen tegen Mercedes: ‘Iedereen wil daar nu rijden’

Sebastian Vettel rijdt vanaf volgend jaar voor Aston Martin, maar zou Mercedes hem eerder benaderd hebben, dan had hij zeker geen nee gezegd. “Iedereen wil daar nu rijden.”

In mei kreeg de Duitser te horen dat hij moest vertrekken bij Ferrari en toen zat hij in een lastig parket. Stoppen of doorgaan? “Ik overwoog om met pensioen te gaan”, vertelt Vettel aan Corriere dello Sport. “Maar”, gaat hij verder, “Ik heb nog iets te geven in de sport en gelukkig kwam toen Aston Martin.”

Max Verstappen claimde onlangs dat 90 procent van alle coureurs in een Mercedes zou winnen. De viervoudig wereldkampioen is daar niet zo zeker van. “Dat is lastig om te zeggen. Tuurlijk hebben ze een goede auto, is het team ongelooflijk sterk en profiteert Lewis daar volop van. Een paar coureurs zouden echt succesvol zijn in de auto van Lewis, maar je moet ook gewoon toegeven dat Lewis het briljant doet”, stelt de vertrekkend Ferrari-coureur.

“Ik zou persoonlijk geen nee zeggen tegen Mercedes en ik denk dat niemand dat zou doen momenteel. Ik zou graag naast Lewis willen rijden. Je moet aan hem vragen of hij dat ook wil, maar volgens mij wil hij dat wel. We hebben veel respect voor elkaar”, aldus Vettel.

