Een commerciële primeur voor Max Verstappen: hij is de eerste actieve sporter die in samenwerking met het wereldberoemde merchandisemerk Fanatics een eigen online shop opent. De Nederlander gaat een exclusieve meerjarige samenwerking aan die zich richt op allerhande fanartikelen en ook gesigneerde en gebruikte race-items. Onderdeel van het partnerschap is een volledig nieuwe wereldwijde Verstappen-webshop, die begin 2026 live gaat.

De samenwerking tussen Verstappen en Fanatics richt zich op e-commerce, gelicentieerde merchandise en trading cards, naast race-items zoals hierboven genoemd. Via de nieuwe online-shop krijgen fans sneller toegang tot officiële Verstappen-merchandise en on-demand items die worden gelanceerd rond belangrijke racemomenten en mijlpalen. Fanatics krijgt de rechten om via Verstappen.com een breed assortiment van officieel gelicentieerde producten te ontwerpen, produceren en distribueren, waaronder kleding, caps, accessoires en speciale collecties.

Verstappen-kaart

Ter gelegenheid van de aankondiging heeft Fanatics Collectibles een uniek verzamelobject uitgebracht. Het gaat om de Only1 Verstappen-kaart. De kaart is een ode aan Verstappens historische recordronde op Monza, de snelste gemiddelde rondetijd ooit in de Formule 1. In de kaart is een stuk verwerkt van het racepak dat Verstappen tijdens dat weekend droeg. Er is slechts één exemplaar beschikbaar, wat het tot een uitzonderlijk verzamelstuk maakt.

Verstappen reageert enthousiast op de samenwerking: “Het is fantastisch, ik kijk ernaar uit om met de Fanatics-teams samen te werken om producten en ervaringen te creëren die echt bij mijn carrière passen en alle fans iets bijzonders bieden om te verzamelen en van te genieten.”

‘Verstappen invloedrijke sporter’

Ook Fanatics ziet grote kansen. “Max’s wereldwijde fanbase blijft in een opmerkelijk tempo groeien. We zijn er trots op dat we kunnen bijdragen aan de manier waarop zijn fans dat kunnen beleven”, stelt Andrew Low Ah Kee, CEO van Fanatics Commerce. Hij noemt Verstappen een van de meest invloedrijke sporters ter wereld.

Mike Mahan, CEO van Fanatics Collectibles, voegt toe: “We zijn ontzettend blij Max te mogen verwelkomen in de Fanatics-familie. Zijn kaarten zijn enorm populair en gewaardeerd door verzamelaars. Met Max kijken we ernaar uit om nieuwe, innovatieve producten te ontwikkelen die ons wereldwijde F1-succes verder zullen laten groeien.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)